Après une nouvelle querelle avec Sorceline, Motsuki décide de devenir l'acolyte de Bibou, ce qui rend Sorceline encore plus en colère et dérange même un peu Yoyo et Gluglu.

Réalisateur : De Vita Christian, Ridley Merle-Anne

De Vita Christian, Ridley Merle-Anne Scénariste : Nicholson Simon, Seal Marc

Nicholson Simon, Seal Marc Producteur : Chaine Camille