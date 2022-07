Lorsque Melman apprend que ses amis veillent le soir du Nouvel An pour regarder la boule tomber à Times Square, il est déterminé à rester avec les grands enfants et à se joindre à la fête. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, un Melman épuisé provoque un chaos total pour lui-même et le gang.

Auteur : Starfield Dana

Starfield Dana Réalisateur : Briggs Robert, George raig

Briggs Robert, George raig Producteur : Batistella Daphne, Fuoco Noelle