Lors d'une nuit étoilée, Louve, Loup et Gros-Louis voient une météorite s'écraser dans la forêt épineuse. S'emparant d'une BD de super héros, Gros-Louis lance que la météorite a sans doute un pouvoir ! Comment ! ? Loup a une illumination. Il va trouver la météorite et devenir le plus fort du Monde ! Dans le cratère, Loup récupère un simple caillou qu'il prend pour la météorite. La force mentale agit et Loup se prend pour le plus fort du Monde... jusqu'au moment où Valentin déboule avec la vraie météorite. Pile au moment où il a le plus besoin de sa force !

Auteur : Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore

Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore Réalisateur : Leluc Paul, Boutaleb Wassim

Leluc Paul, Boutaleb Wassim Producteur : Kaminka Samuel, Scorza Gorgio, Schmelck Dominik, Viala Matthieu