C'est l'hiver, et Loup a de la peine pour Titi, qui n'a même pas de porte à sa caverne pour se protéger du froid. Ses amis, au contraire, ont tout ce qu'il faut pour avoir chaud et c'est injuste ! En Loup justicier masqué, il va tout faire pour que Titi ait une maison douillette... en se servant dans les affaires des copains. Mais Loup ne tarde pas à réaliser qu'il en a trop fait, et il décide de tout leur rendre. Mais Titi surprend le loup masqué, et dès lors, la situation lui échappe : les amis se disputent, s'accusant mutuellement de vol. Comment Loup justicier vat- il résoudre la situation et retrouver ses amis comme avant ?

Auteur : Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore

Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore Réalisateur : Leluc Paul, Boutaleb Wassim

Leluc Paul, Boutaleb Wassim Producteur : Kaminka Samuel, Scorza Gorgio, Schmelck Dominik, Viala Matthieu