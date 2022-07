Hippolette vient réveiller Loup et découvre qu'il dort encore avec son doudou Loupi. Etonnée, elle explique à Loup qu'il faut qu'il s'en sépare. C'est comme ça qu'il pourra grandir et devenir un champion ! Convaincu, Loup s'en sépare le laissant s'envoler au bout d'une ficelle reliée à un ballon. Mais il le regrette aussitôt ! Son Loupi lui manque et l'empêche de se concentrer lors d'un match de basket. Hippolette et Valentin vont devoir aider Loup à le retrouver !

Auteur : Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore

Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore Réalisateur : Leluc Paul, Boutaleb Wassim

Leluc Paul, Boutaleb Wassim Producteur : Kaminka Samuel, Scorza Gorgio, Schmelck Dominik, Viala Matthieu