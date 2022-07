Plus

Quand Loup se rend compte qu'il offre toujours le même bouquet de fleurs à Louve, il n'a plus qu'une idée en tête : découvrir de nouvelles fleurs. Il embarque alors Louve et Gratouille dans une aventure en montgolfière vers une montagne où, parait-il, pousse une fleur inconnue. Mais entre les transformations de Gratouille, la tempête qui s'annonce, et la maladresse de Loup, nos amis atteindront-ils la montagne ?

Auteur : Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore

Lallemand Orianne, Thuillier Eléonore Réalisateur : Leluc Paul, Boutaleb Wassim

Leluc Paul, Boutaleb Wassim Producteur : Kaminka Samuel, Scorza Gorgio, Schmelck Dominik, Viala Matthieu