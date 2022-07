Dans les Niouzz ce lundi 31 janvier : - A Andorre, des compétiteurs de freeride doivent dévaler les pentes dangereuses de la montagne en faisant du hors-piste... - La Belgique affronte ce lundi Malik, une tempête accompagnée de vents violents, de pluie et même de la neige sur les hauteurs. Comment se forme une tempête ? - A Aywaille, près de Liège, une piscine pour humains et chiens vient d'ouvrir ses portes. Une fois dans l'eau à 28°, Mamout, un labrador et Patrick, son maitre, se découvrent autrement... - Les casques de réalité virtuelle et les jeux vidéo ne cessent de s'améliorer pour proposer encore plus de précision dans les détails pour toucher à la réalité. Jusqu'où la réalité peut-elle aller dans les jeux vidéo ? - Et enfin, on terminera avec le webfun...

Les Niouzz Les Niouzz

Producteur : Gillet Sophie

Gillet Sophie Editeur : Wathelet David

Wathelet David Journaliste présentateur : Wathelet David, Fontana Luana

Wathelet David, Fontana Luana Journaliste : Annet Hélène, Badart Olivier

Annet Hélène, Badart Olivier Réalisateur : Pierrat Jérôme, Volpe Mathieu