Sara de Paduwa vous donne rendez-vous avec votre célèbre jeu musical, Les Associés du Week-end ! Durant chaque émission, 4 nouveaux candidats s'affronteront lors d'épreuves qui testeront leurs connaissances musicales et élimineront trois d'entre eux : le crescendo, le bon choix, le duel, la bonne chanson ou encore les pénaltys. Des défis hauts en couleur qui feront rire, danser et chanter toute la famille ! Le candidat restant devra ensuite se mesurer à l'épreuve de la Finale. Cette dernière pourra prendre deux formes : La Chanson Cachée ou Le Blind Test. On vous promet d'ores et déjà de nombreux fous rires mémorables !

Animateur/trice - présentateur : De Paduwa Sara

Producteur-référent RTBF : Iker Marie

Producteur executif : Cortier Tanguy

Réalisateur : Haremza David