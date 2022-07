Les As de la Jungle à la rescousse!

Les As de la jungle sont une équipe de super-justiciers chargés de défendre et de faire régner la paix dans la jungle. L'équipe est composée du leader Maurice, un manchot-tigre, surnommé " Grand Guerrier Tigre " accompagné de Junior, son fils adoptif, poisson-clown dans son bocal, de Miguel un gorille bleu, du scientifique tarsier Gilbert et de Batricia, chauve-souris secrètement amoureuse de Gilbert. Al et Bob, quant à eux, sont deux crapauds qui n'accompagnent pas les héros en mission mais restent à la base.

Auteur : Alaux David, Tosti Eric, Tosti Jean-François

Alaux David, Tosti Eric, Tosti Jean-François Réalisateur : Fournet Julien, Charreau Sylvain