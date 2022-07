Lorsque Madame Carré annonce aux élèves de Seconde Division qu'ils peuvent auditionner au Grand Prix des Chorégraphes Européens, tout le monde est sur le pont. Max et Isaac veulent tous les deux décrocher le premier rôle masculin, et Isaac place la barre haut en s'associant à la meilleure élève de Première Division, faisant des jaloux. Léna et Inès s'encouragent mutuellement, jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'elles sont en concurrence pour le même rôle et souhaitent toutes deux avoir Max pour partenaire. Les amitiés sont mises à l'épreuve.

Réalisateur : Girling Jill, Mather-Welch Lori

Girling Jill, Mather-Welch Lori Producteur : Smith Leila

Smith Leila Acteur/Actrice : Lord Jessica, Akilade Eubha, Dodd Hannah, Saper Rory J., Castle Rock Entertainment