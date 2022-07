En 1905, Théa s'est constituée une armée de lèche-bottes, qui comprend notamment la rivale de Léna, Claudine. Théa ne tarde pas à s'épanouir, danse comme jamais, emprunte le nom de famille de Léna, et apprend même des mouvements de hip-hop à sa nouvelle troupe. Léna finit par découvrir le tout lorsque Théa dépose un article du journal de l'école dans la brique. Furieuse, Léna lance sa propre troupe de hiphop 100% féminine. Les filles interprètent un numéro incroyable dans le Grand Foyer 18 de l'opéra, et parviennent à se qualifier pour participer à l'émission de télé Dance Off, que Théa avait gagné quelques années auparavant. Si Théa veut jouer à ça, Léna est partante ! Pendant ce temps, Inès et Henri se sont associés à Pinky pour tenter de réparer le portail temporel des Collecteurs afin de rapatrier Théa. Henri et Inès n'en ont pas parlé à Léna, et lorsqu'Henri passe le portail pour ne plus revenir, Inès panique. Elle vient de perdre le petit ami de Léna !

Réalisateur : Girling Jill, Mather-Welch Lori

Girling Jill, Mather-Welch Lori Producteur : Smith Leila

Smith Leila Acteur/Actrice : Lord Jessica, Akilade Eubha, Dodd Hannah, Saper Rory J., Castle Rock Entertainment