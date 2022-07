Le doc du Bourlingueur

Poumon économique de l'Inde, Mumbai est l'une des villes les plus peuplées de la planète, avec 22 millions d'habitants. C'est surtout l'une des cités qui croît le plus vite. Surnommée " Maximum City " ou " la Métropolis infernale " à cause de son gigantisme, sa population devrait passer à 30 millions en 2035, d'après l'ONU. Une explosion démographique qui oblige la ville à relever d'incroyables défis en matière d'urbanisme. Chaque jour, de nouvelles tours de verre ou de béton sortent de terre. Mais la moitié de la population vit dans des quartiers déshérités, notamment à Dharavi, le plus grand bidonville d'Asie. Mumbai : la mégalopole infernale. Réals : Marc de La Villardière & Manolo d'Arthuys.

Journaliste présentateur : Lambillon Philippe

Lambillon Philippe Monteur : Menut Bertrand