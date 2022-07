Le musicien Stéphane Mercier pour son livre : Une autre histoire du jazz. Très jeune, Stéphane Mercier développe une passion pour le saxophone et l'écriture. Après avoir fait ses études à Boston, il s'installe à New-York où il lance sa carrière de musicien. Aujourd'hui, Stéphane est directeur artistique d'un big band et joue en tant que saxophoniste dans des formations diverses. Ce matin, Stéphane vous présente son livre autour du jazz, une musique née au cœur de l'esclavagisme, des cris de colère et d'espoir. Il reviendra sur les personnages qui ont marqué son histoire (Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, Paul Whiteman...) et sur les grands moments qui l'ont construite. Sans en oublier ses deux grands objectifs : la tolérance et l'intégrité. Ce matin, Stéphane Mercier vous joue en live quelques morceaux au saxophone : Take Five, Girl From Ipanema et Bluesette.

