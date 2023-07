Hudson & Rex

Un plongeur est retrouvé mort sur le rivage. On lui a sectionné son tuyau à oxygène, ce qui prouve qu'il s'agit d'un meurtre. D'après la trajectoire des courants, Jesse en conclut que l'homme a dérivé sur 34 km, depuis un lieu appelé l'Anse au Soldat. Un restaurant se trouve précisément à cet endroit : le "J and J's Marina". D'après le barman, la victime est venu dîner sur place avec une jeune femme, avec qui il aurait eu une dispute. Charlie retrouve la voiture du défunt non loin de l'endroit où il a plongé. Mais quand il s'en s'approche, un homme surgit de derrière la voiture et appuie sur un détonateur qui fait exploser le véhicule...

Acteur/Actrice : Reardon John, Nguyen Mayko, Hanchard Kevin, Kelly Justin