Au sommaire de Déclic ce lundi : c'est une grande réforme qui s'annonce dans les hôpitaux que nous décoderons avec Arnaud Ruyssen. Limitation des honoraires des médecins, fin des séjours hospitaliers inutiles et des scanners qui ne sont pas nécessaires , hôpitaux de plus en plus spécialisés. Une réforme réclamée de longue date par les mutuelles, comme nous l'expliquera Elisabeth Degryse des mutualités chrétiennes. Certains lui prédisent déjà un destin à la Angèle ou à la Stromae...Pierre De Maere est la nouvelle sensation pop belge. Fini l'ennui de la petite bourgade où il a grandi dans le Brabant wallon. L'artiste, flamboyant, a aujourd'hui des ailes... 21ème titre en grand chelem pour Rafael Nadal ! Un record absolu. Les observateurs le disent moins doué que Federer sur le plan technique mais ils s'accordent pour dire que son mental est inoxydable. Cette victoire à l'Open d'Australie, Michel Lecomte nous l'expliquera, c'est un vrai triomphe pour l'espagnol de 35 ans! Quelle est la capitale de l'Indonésie? La réponse à cette question va bientôt changer. L'Indonésie va en effet déménager sa capitale de Jakarta à Nusantara, une ville nouvelle qui doit être construite à 2 000 kilomètres de là. Hélène Maquet nous décrira cette métropole futuriste et les nombreuses questions que le projet soulève.

Journaliste présentateur : Morelle Julie, Ruyssen Arnaud

Morelle Julie, Ruyssen Arnaud Réalisateur : Di Loreto Eric

Di Loreto Eric Producteur : Fontaine Marie

Fontaine Marie Journaliste : Maquet Hélène

Maquet Hélène Monteur : Pascal Marine