Un maquillage d'été tout en légèreté

Pour gommer les petites imperfections, on troque sa crème de jour pour sa version gel ou tout simplement moins riche et pour le teint on opte pour des textures poudrées. La peau étant déjà bronzée, inutile de rajouter de la matière et autant miser sur une poudre bronzante qui va apporter du relief et du glow. Pour les peaux à problèmes, on peut toujours appliquer une poudre compacte ou une BB crème légère.

Pour les yeux, on ose la couleur "flash" avec des dorés ou des pailletés.

Pour la bouche, un baume à lèvres légèrement teinté rehaussé d'un gloss fera très bien l'affaire.

Le tout en images avec Anouchka de Bellefroid.