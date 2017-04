Quels soins naturels pour mes seins et mon buste ?

Les seins d'une femme ne contiennent aucun muscle mais sont composés de tissu glandulaire mou. Les glandes mammaires restent relativement constantes en nombre et taille tout au long de la vie adulte. Le tissu adipeux entoure les glandes mammaires, et son volume variera par contre tout au long de la vie et peut déterminer le volume et la forme, en partie.

Qu’est ce qui fait tomber les seins ? Ou les déforme ? Le temps qui passe mais aussi l'hygiène de vie (alimentation, tabagisme, alcool...).

Julien propose un massage quotidien avec une huile bienfaisante pour les seins, l’huile de pâquerette ou l’huile d’argan

L’huile d’argan vierge est recommandée car elle est très bien tolérée tout en étant riche en vitamines A et E et en acides gras essentiels omégas 6.

L’huile de pâquerette est une grande classique du buste : Bellis perennis , la pâquerette, est la plante dont on a fait macérer les fleurs dans de l’huile neutre. Son nom latin est riche de signification puisque Bellis vient de " beauté " et Perennis évoque " l’éternel ". Les fleurs de pâquerette macérées libèrent en effet dans le corps gras des stérols végétaux et des traces d’huile essentielle riche en beta-myrcène ce qui la rendrait tonique lymphatique, anti-inflammatoire et décongestionnante à la fois.

Massez régulièrement vos seins !

La clé pour des seins fermes : les masser dans un mouvement ascendant pendant au moins 15 minutes chaque jour (5 minutes le matin si possible et au moins 10 minutes le soir pour de meilleurs résultats). Le massage va les tonifier en amenant un afflux de sang, empêchant ainsi les seins de "tomber" et améliorant réellement le galbe du sein.

Comment faire ? Appliquez de l'huile d’argan ou de pâquerette sur vos paumes et frottez-les pour générer de la chaleur... la suite en images.

Retrouvez tous les conseils beauté et santé au naturel de Julien ici : http://www.lessentieldejulien.com/