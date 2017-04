Pas ce soir chéri(e), j'ai la migraine !

La migraine a été classée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans le top 20 des maladies qui ont le plus d'impact sur la qualité de vie. Une maladie à prendre donc au sérieux.

On distingue une migraine d’un " simple " mal de tête selon des critères particuliers.

Persiste de 4 à 72h Correspond à au moins deux critères suivants :

Douleur unilatérale (hémicranie)

Lancinante ou pulsatile

Douleur modérée à sévère

Exagérée par l’effort ou les activités habituelles

3. Est accompagnée d’au moins un des symptômes suivants :

Nausées

Vomissements

Intolérance aux bruits et à la lumière

Le Dr de Tourtchaninoff nous parle des différents types de migraines, des causes, des facteurs déclenchant, des personnes les plus touchées par la migraine et des traitements pour soigner la migraine... un clic et vous en saurez beaucoup plus.