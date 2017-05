Déstressons nos ados grâce à la sophro

Il est en effet inutile de dire un enfant "maintenant reste assis et applique-toi" lorsque l’enfant déborde d’énergie, se tortille, est distrait, se disperse. Parents et enfants finissent en général par perdre patience et le moment d’apprentissage vire au bras de fer. Le polichinelle, praticable partout et par tous (à l’abri des regards pour les plus grand d’entre nous pour éviter d’être étiquetés d’originaux) permet d’évacuer un trop plein d’énergie ou de tension. Il est ensuite beaucoup plus facile de s’assoir, de se concentrer et d’arriver au bout de ses devoirs, listes de vocabulaire, règles de grammaire etc.

Une fois l'exercice appris, l'enfant peut aussi décider de le pratiquer seul, quand il en a besoin.

La pratique :

S’isoler et se mettre debout, bien souple. Respirer profondément quelques fois.

Imaginer un fil doré au-dessus de la tête qui nous tire vers le haut et nous secoue comme un polichinelle, comme un pantin en chiffon. Sauter sur place, doucement ou de façon plus sauvage, comme sur un trampoline.

Exercice à répéter minimum 3x. Plus si nécessaire.

Retour au calme pour apprécier les effets … et le calme ! Et reprise des activités.

Démo avec Françoise Bidart, sophrologue, et Ilias de l'Institut Notre-Dame d'Arlon.