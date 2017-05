Santé, alimentation, sommeil, sport, hormones et génétique : elle passe au crible les 100 idées fausses les plus répandues… Elle nous invite à changer nos comportements alimentaires et notre hygiène de vie, ainsi qu'à appliquer quelques conseils très concrets pour prendre notre santé en main.

Quelques idées reçues "démontées" à coups d'arguments scientifiques :

Consommer du gluten perturbe l'équilibre digestif et donc la santé,

Les boissons sucrées et light sont sans danger pour la santé,

Les dérèglements hormonaux, c'est seulement une affaire de femmes,

Une fois adulte, la sieste n'a plus d'intérêt pour la santé,

Si je suis sportif, je dois surtout consommer des pâtes,

L'intestin, c'est seulement un tube qui sert à digérer,

L'acné, c'est seulement chez les ados...

Et bien d'autres à découvrir dans l'ouvrage "Les 100 idées reçues qui nous empêchent d'aller bien" d'Alexandra Dalu aux Editions Leduc