Les moustiques, quelle plaie en été !

Pourquoi piquent-ils ?

En fait, on devrait dire pourquoi piquent-elles ? Ce sont les femelles moustiques qui piquent et qui sucent le sang de leur hôte. Le sang est nécessaire à leur ponte et pour leurs œufs. Une piqûre dure 3-4 min si le moustique n’est pas dérangé. Elles sont redoutables ! Elles repèrent les odeurs corporelles et le CO2 (dioxyde de carbone) émis par le respiration à plus de 30m. Arrivées sur la peau, elle repère la veine grâce à des récepteurs thermosensibles.

Pourquoi en trouve-t-on souvent près des sources d’eau (mares, ruisseaux) ?

Simplement car la femelle moustique, après s’être repue de votre sang, va pondre ses œufs à la surface d’une eau stagnante. On estime qu’un moustique femelle reproduit ce cycle " reproduction-piqûre-ponte " 2x/semaine…vous comprenez donc tous pourquoi on se fait dévorer en été !

Pourquoi la piqûre gratte-elle ?

Quand il nous pique, le moustique prélève du sang mais il injecte aussi sa salive. Celle-ci à des propriétés coagulantes : le sang reste fluide et ne bouche pas sa trompe. Cette salive génère des réactions allergiques allant du simple chatouillement à l’inflammation et pouvant dégénérer en infection.

Gratter la piqûre peut entrainer des petites lésions qui permettent aux bactéries de traverser la barrière cutanée. C’est la meilleure manière de créer une surinfection ! Et là, c’est direction médecin et antibiotiques. De plus, gratter la piqûre active les terminaisons nerveuses qui libèrent de l’histamine, molécule responsable de la réaction allergique. C’est un

Pourquoi suis-je plus piqué que les autres?

Le moustique n’est pas sensible à la quantité de sucre dans le sang. Le mythe du sang "sucré" s’écroule ! Par contre, le moustique est sensible à certaines odeurs corporelles, à certains phéromones qu’ils trouvent plus attractifs. Cela peut être dû à différents facteurs : la nourriture, la sueur, les parfums qu’on utilise,…mais aussi à la composition bactérienne de notre peau !

Chez certaines personnes, la réaction allergique est nettement moindre car le corps ne reconnaît pas la salive du moustique comme nocive. Ils se grattent donc beaucoup moins.

Comment évite-t-on les piqûres ?

Les vêtements amples couvrants les bras et les jambes sont nos meilleurs alliés. On évite les couleurs foncées et brillantes qui attirent l’insecte. On utilise soit des moyens mécaniques comme les moustiquaires, soit des moyens chimiques comme les répulsifs.

Les sprays cutanés à base de DEET (diéthyltoluamide) sont efficaces mais on leur préfère les sprays à base d’IR3535 chez le jeune enfant et la femme enceinte. Ces répulsifs sont à appliquer après la crème solaire. Ils diminuent son efficacité donc on pense à augmenter son indice solaire ! En zone tropicale, on se protège d’autant plus car le moustique peut être porteur de maladies (malaria, dengue, chikungunya).

L’huile essentielle de citronnelle est un répulsif naturel mais sa durée d’action est courte. Moins connue, l’huile essentielle d’eucalyptus citronné est répulsive et anti-inflammatoire. Elle peut être appliquée sur la peau, diluée dans une huile végétale, pour soulager une piqûre. Les bracelets anti moustiques utilisent ces huiles essentielles.

Produits sos-piqûres ?

En curatif, la calendula et la lavande apaisent les démangeaisons. La camomille, anti-inflammatoire naturel, réduit le gonflement. Le froid est anesthésique : les sprays d’eau thermale ou la glace sont des solutions simples mais efficaces en cas de chatouilles insupportables. Les crèmes antihistaminiques sont aussi très actives. Si la peau est rouge et gonflée, on opte pour une crème à base de cortisone mais aux premiers signes d’infection, on va consulter.

Retrouvez Charlotte Costenoble et ses conseils pharma sur sa page https://www.facebook.com/CharlotteCostenoblePharma/?fref=ts