Le chef Sang-Hoon Dejeimbre prône les bienfaits de la lacto-fermentation

La lacto-fermentation, c'est l'art de la conservation des aliments en les laissant macérer dans du sel ou dans une saumure en absence d'air.

Cette méthode de conservation préserve les vitamines - augmentation entre autre des vitamines C - et les éléments nutritifs des aliments qui sont mieux assimilés par notre organisme donc mieux digérés.

Devenu une référence en matière de haute gastronomie, Sang-Hoon Dejeimbre, parcourt le monde pour enseigner l’art de faire fermenter les aliments. Ses techniques, il les tient de son pays natal, la Corée, et de recettes comme celles du kimchi (chou fermenté) mais aussi de ses longues expérimentations dans son restaurant L’Air du temps ou dans son bistrot SAN à Bruxelles.

Le chef vous donne sa recette des carottes lacto-fermentées : https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_l-art-de-conserver-ses-legumes-vive-la-lacto-fermentation?id=9128872



Pour tout savoir des techniques de fermentation, direction le blog http://www.nicrunicuit.com. Une bonne idée pour conserver les aliments dans des bocaux, sans congélation, ni séchage, ni cuisson, tout en préservant les vitamines et minéraux.

Créateur et membre du Collectif Gérénation W, retrouvez notre invité et une trentaine de chefs européens pour le W Food Festival les 1, 2 et 3 juillet à la Citadelle de Namur. Des rencontres producteurs locaux et consommateurs. Toutes les infos sur l'événement : http://www.wfoodfestival.be/fr