La crème Gutto "aux oeufs de fourmi" anti repousse du poil

Elle s’appelle crème aux œufs de fourmi parce qu'à l'époque, les femmes utilisaient réellement des œufs de fourmi pour éviter la repousse de leurs poils. Elles en massaient même leur bébés pour éviter qu’ils ne deviennent trop poilus.

Ce serait magique et cela permettrait même une épilation longue durée, voire définitive et cela grâce à des œufs de fourmi… totalement naturel donc !

En réalité, la crème ne contient pas d’œufs de fourmi mais de l’acide formique élaboré en laboratoire.

Attention cette crème ne permet pas d’épiler mais bien de ralentir la repousse du poil et de l'affiner. Et cela à condition que les poils n’aient pas été rasés mais bien épilés à l’aide de cire ou d’une pince à épiler, pour que le bulbe soit sorti.

Ensuite, pour observer un effet, il faut utiliser la crème pendant au moins 2 mois, à raison de 5 applications par mois.

Le résultat dépendrait assez fort du type de poils

Aujourd’hui, le produit est assez loin des œufs de fourmi traditionnels, on met dans les crèmes des substances non naturelles et on retrouve de plus en plus d’imitations…

En vente du Internet et dans certaines pharmacies.