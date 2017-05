La tattoo, une histoire qui s'écrit et s'inscrit sur la peau...

On reçoit un artiste tatoueur aujourd'hui dans Vis Ta Mine ! exerce son art chez Maca Tattoo à Wavre.

L'image et le dessin font partie intégrante de sa vie et l'ont porté de Rome à Los Angeles...

En parallèle de ces études (Ecole des Beaux-Arts de Rome), Bruno a toujours tatoué. Ces arrière-grands-parents étaient des chefs indigènes et le tatouage est une tradition familiale. Pour lui, le tatouage, c'est un rite de passage et un soin de l'âme... cela implique une relation d'écoute et de partage tatoueur/tatoué d’écoute et partage.

Il travaille avec des personnes qui ont envie de raconter quelque chose avec le tattoo et qui nécessite une préparation plus ou moins longue. C’est une démarche

spécifique qui attire des personnes plus âgées que la moyenne (30 ans) ... Une personne a fait son premier tatouage à 84 ans !

Ecoutez-le parler avec passion de cet art...