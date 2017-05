L'aloe vera, un remède miracle ou pas ? Réponse avec Julien et Tatiana

Sur terre, on trouve de nombreuses espèces d’aloès… Les plus utilisés pour le bien-être sont Aloe Vera Barbadensis et Aloe Ferox. Cette plante originaire des régions semi-désertiques est incroyable ! Elle survit avec très peu d’eau, et pourtant sa composition est très riche en nutriments !

Au niveau biochimique, c’est plus de 150 composés actifs qu’on trouve dans l’aloe vera. Les plus importants sont des acides aminés qui facilitent les échanges métaboliques, des minéraux (dont le zinc et le sélénium), des vitamines (C, E et celles du groupe B notamment), des polysaccharides qui hydratent, réparent et apaisent tout tissu, mais aussi de l’acide salicylique (anti-inflammatoire) et des stérols (antioxydants). Ce cocktail d’actifs fait de la plante un allié nutritionnel, hydratant, cicatrisant, boostant, réparateur et anti-âge. Impressionnant !

En bref : en cosmétique on utilise le gel d’aloe vera, c’est-à-dire de la pulpe d’aloe vera mixée puis filtrée, puis épaissie grâce à une gomme épaississante. En médecine naturelle on utilise par contre plus volontiers le jus d’aloe vera ou le gel non cosmétique (la pulpe mixée puis filtrée).

Quel gel choisir ? Un gel ayant pour premier ingrédient de l'aloe vera xx ou barbadensiscet surtout pas aqua. Préférez un gel certifié biologique ou Slow Cosmétique

Le gel cosmétique répare la peau en cas de rougeur, irritation, coup de soleil. Il est humectant, anti-inflammatoire, hydratant et apaisant.

Le jus ou le gel à boire lui est réputé pour apaiser le système digestif, et améliorer les défenses naturelles.

