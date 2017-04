Kody nous en met plein la vue ce soir !

Il s'agit d'une maladie rare - on parle 1/2000 - qui caractérise par une déformation de la cornée. Cette déformation, survenant souvent vers la fin de l’adolescence, engendre des troubles de la vision (vue brouillée et déformée et mauvaise vision de loin) qui nécessitent le port de lentilles spécialisées.

Le kératocône touche indifféremment les personnes des deux sexes, quelle que soit leur origine géographique, même s’il semble que les Asiatiques soient plus affectés et est habituellement découvert à la puberté (entre 10 et 20 ans), mais il peut survenir à tout âge (82 % des cas débutent toutefois avant 40 ans).

A ses côtés, Christine Beausaert, Directrice du département francophone de la Ligue Braille. La Ligue est là pour venir en aide, accompagner les personnes déficientes visuelles ou aveugles dans toutes les étapes de la vie. Christine nous fera également la démonstration d'objets qui facilitent la vie. Gwen vous parlera de la BrailleBox mise à disposition des enseignants permettant d'aborder le problème de la cécité ou de la malvoyance avec un groupe d’enfants. Cette valise pédagogique peut être empruntée gratuitement et Adrien du Salon BrailleTech, le salon des aides techniques pour les malvoyants ou les aveugles qui aura lieu en octobre prochain.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ligue Braille