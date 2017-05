J'ai testé pour vous : le WatFit

Gwen et Chloé n'ont pas testé l'aquabike, aquatraining, l'aquajogging mais le WatFit. But what's that ?

Le WatFit se pratique sur un tapis flottant sur l’eau. Ce sport mêle des mouvements de fitness, de yoga et de pilates.

Après être monté sur le tapis, on recherche l’équilibre sur l’eau tout en faisant des exercices de fitness, yoga et pilates. TOUS les muscles sont sollicités. Chaque séance est coachée par des éducateurs de la piscine, en musique, et dure trente minutes.

Ludique et déstressante, cette discipline est ouverte à tous, sans restriction d’âge.

Démo avec Gwen.