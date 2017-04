Il était une fois... la fée Maureen Dor

Grande lectrice pour elle-même et pour ses enfants, elle a eu envie de nous raconter des histoires. Elle prend la plume et écrit sa première histoire "Vol à la Bisouterie". Avec l'aide de son amie Sophie, directrice artistique, elle se lance avec passion dans l'écriture et ensuite l'édition de livres qu'elle souhaite : originaux avec mes propres histoires, faciles à lire, et beaux… Des livres que les parents aiment lire, que les enfants adoptent pour longtemps…Avec des illustrations différentes pour chaque histoire… Pour donner le goût de lire… d’écrire et d’inventer ses propres histoires. "

Au début de l’aventure, Maureen était plus auteure qu’éditrice et maintenant c'est l'inverse, en éditant des livres qu'elle aurait bien aimé les écrire elle-même…

Ecoutez cette grande passionnée nous parler de l'amour qu'elle porte aux livres.