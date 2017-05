Courir contre le cancer !

Depuis 10 ans, courir fait partie intégrante de la vie de Joëlle, moment auquel la terrible nouvelle tombe : elle est atteinte du cancer du sein. A 47 ans, Joëlle est sur la ligne de départ de la 32e édition du Marathon des Sables. Participer à cette course est, pour elle, l'occasion de tourner la page de la maladie grâce à quelque chose de beau et de fort, 10 ans après le diagnostic de sa maladie.

La course à pied a été son énergie - en plus de son fils Léo et de son époux - un des moyens de surmonter cette épreuve. Dès que les effets secondaires des chimio s’estompaient, elle remettait ses baskets et à son rythme, partait pour 2, 3 ou 5 km. Un moyen aussi d’évacuer toute sa rage et sa colère.

Après une année de combat, elle a bien sûr continué la course à pied, la pratique du sport est une des armes contre les rechutes en cas de cancer.

Petit à petit, les distances parcourues s'allongent, jusqu'au le Marathon de Venise en 2009. Un premier Marathon et une fois passé la ligne d’arrivée, accompagnée de mon plus grand supporter Léo, elle savait que ce ne serait pas le dernier et qu’un jour elle participerait à quelque chose de plus grand de plus fort : Le Marathon des Sables.

Ecoutez son témoignage !