Comment éviter les coups de chaud à votre chien cet été ?

Nous avons de la chance par rapport aux chiens qui supportent très mal les augmentations de température. Cet avantage que nous avons par rapport à l'espèce canine vient notamment du fait que nous avons la chance de pouvoir transpirer, ce qui nous permet d’assurer notre thermorégulation. Et nous transpirons grâce à nos glandes sudoripares. Ces glandes sont de deux sortes : les glandes sudoripares apocrines et les glandes sudoripares eccrines. Ce sont ces dernières qui jouent un rôle essentiel dans notre thermorégulation.

Le chien par contre n’a presque pas de glandes sudoripares eccrines puisqu’on en retrouve uniquement au niveau des coussinets ! Ce qui n’est absolument pas suffisant pour gérer sa température corporelle.

Et comme il n’est donc pas capable de transpirer, dès qu’il a un peu chaud, le chien va très rapidement se mettre à ventiler, la langue pendante, il halète pour permettre l’évaporation d’eau. C’est son moyen de défense face à la chaleur.

Ce système de thermorégulation est suffisant par temps doux mais lorsqu’il fait vraiment chaud, même en hyperventilant, le chien peut rapidement perdre le contrôle de sa température corporelle et faire ce qu’on appelle un coup de chaleur.

Comment éviter le coup de chaleur ?

- On ne laisse JAMAIS un chien enfermé dans une voiture (la température peut monter très rapidement, même avec une fenêtre entrouverte, et peut se transformer en fournaise mortelle pour l’animal) (si température extérieure de 24°C, la température de l’habitacle d’une voiture peut passer de 20 à 46°C en moins de 30 minutes)(-par 30°C à l’extérieur, 10-15 minutes suffisent pour tuer un chien)

- On évite également toute activité en plein milieu de la journée lorsqu’il fait chaud. Le chien ne va pas se gérer par lui même et va se dépenser jusqu’à s’écrouler. On le laisse au frais la journée et on le sort tôt le matin ou en fin de journée

- On veille à bien l’hydrater, de l’eau à volonté, et ne pas hésiter à le mouiller par temps chaud

- On fait encore plus attention avec les races à risque comme les brachycéphales, tous ces chiens ayant la tête aplatie comme les bulldogs qui ont un vrai handicap respiratoire

Est-ce une bonne idée de tondre son chien avant l’été pour qu’il ait moins chaud ?

Cela va vraiment dépendre de la race du chien et du type de poil. L’important est surtout de bien "trimmer" son animal lorsqu’il a un poil assez long, c’est à dire de le brosser fréquemment pour enlever le poil mort. Ne pas hésiter à voir un toiletteur en cas de doute, c’est un métier et un chien n’est pas l’autre.

Tondre certains chiens comme les chiens nordiques (husky, samoyède…) peut être une fausse bonne idée parce que leurs différentes couches de poils jouent un rôle de protection et d’isolant thermique, tant en hiver qu’en été. Et autre risque si vous le tondez de près, ce sont les coups de soleil. Pour les chiens à poils courts et clairs, ou sans poils, il existe des crèmes solaires spécifiques en vente chez votre vétérinaire.

On retiendra donc qu’il vaut mieux entretenir le pelage de façon régulière et adapter leur activité plutôt que de leur faire la boule à zéro pour l’été.

Hulk, un bouledogue français, a rejoint Julien pour sa chronique