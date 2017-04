J'ai mal aux genoux !

Peut-être souffrez-vous de chondropathie rotulienne ? En langage simple, d'une dégradation du cartilage de votre genou.

Très fréquente chez les sportifs, elle survient en général après un choc violent sur le genou ou est due à une usure du cartilage. L'excès de poids peut également en être la cause.

N'étant pas vascularisé, le cartilage se "répare" très difficilement et la guérison peut survenir au bout de plus d'un an. Une intervention chirurgiacle est parfois même nécessaire si le traitement conversateur ne fonctionne pas.

Jean-Edouard vous conseille pour une "réparation optimale" de porter une genouillère pour recentrer la rotule, de faire des séances de stretching des quadriceps, d'éviter l'hyperfexion en posture assise.... et bien d'autres conseils que notre ostéo vous dévoile dans la vidéo ci-dessous !