Chat suffit ! On parle de la stérilisation des chats.

A ce nombre s'ajoutent les chats errants qui eux ne sont généralement pas stérilisés et donc peuvent se reproduire sans aucune limite. A partir d’un couple de chats, on peut obtenir 5000 chatons en 5 ans

Depuis quelques années, une loi oblige les éleveurs de chats de race et les refuges à stériliser les chatons qu’ils vendent ou qu’ils font adopter. Une manière de contrôler un minimum cette population de chats mais sans que ce soit suffisant d'où cette toute nouvelle loi qui rend obligatoire la stérilisation des chats (mais aussi des chiens). Cette opération devra être faite aux 6 mois de l'animal, et sera à la charge de l'acheteur ou adoptant

Outre les raisons de surpopulation, la stérilisation a d'autres avantages.

limiter les maladies sexuellement transmissibles (sida du chat et leucose notamment)

pour les femelles :

- éviter l'apparition de tumeurs mammaires chez la chatte non stérilisée (cancers extrêmement agressifs chez le chat)

- éviter les infections utérines

- pour l'aspect comportemental : les femelles en chaleur sont ingérables, deviennent dingues, font du marquage urinaire, mangent moins, miaulent en permanence jour et nuit

pour les mâles :

- limiter les accidents : les matous non castrés se bagarrent entre eux pour les femelles ! Ils ont des territoires plus grands quand ils sont " entiers " et donc prennent plus de risque, vont se balader plus loin, et se font plus renverser par des voitures

- supprimer le marquage urinaire intempestif et malodorant à l'extrême

Cela a un coût

C'est un plus cher pour les femelles que pour les mâles car l’intervention est différente. Chez la femelle, le chirurgien enlève les ovaires, il faut donc ouvrir l’abdomen. L'opération est un peu plus longue, demande un peu plus de matériel et donc le prix est un peu plus élevé. Entre 60 et 160 euros

Attention d'adapter l'alimentation de votre chat après une stérilisation pour éviter la prise de poids.