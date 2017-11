Vikings : Ragnar face à son destin !

La chaîne History vient de dévoiler de nouvelles informations concernant la saison 5 dans une vidéo des coulisses. La saison, qui sort ce mois-ci aux États-Unis, se révèle et on peut une fois de plus s’attendre à des images spectaculaires ! L’intrigue conduira les personnages jusqu’en Afrique pour toujours plus de batailles et scènes épiques…

Bonne nouvelle, la fiction a été renouvelée pour une sixième salve de 20 épisodes. Les Vikings ont encore de beaux jours devant eux.