"Vikings" est de retour : 3 choses à savoir sur la saison 5

Alors que les fils de Ragnar ont uni leurs forces et réuni la plus grande armée Viking dans la saison 4 pour venger la mort de leur père, rien ne va plus dans cette nouvelle salve ! Une guerre civile entre frères se prépare…

Une situation précipitée par le geste d’Ivar lorsque, sous la colère, il projette sa hache en plein visage de Sigurd, mais qui aurait eu lieu quoi qu’il arrive selon le créateur de la série, Michael Hirst.

"On pourrait dire qu'il est presque inévitable que les frères se retournent les uns contre les autres parce que, dans les familles puissantes ou les familles où il est question de beaucoup d'argent ou de pouvoir, ce sont les frères et sœurs qui ont tendance à se retourner sur les uns et les autres." explique-t-il dans TV Guide. Cette saison, il faudra choisir son camp !