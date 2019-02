Qui est Jonathan Rhys Meyers, nouvelle recrue au casting de "Vikings" ?

Avec une filmographie aussi longue qu’un bras, il est étonnant que son nom ne soit pas encore sur toutes les lèvres. Acteur, chanteur et mannequin irlandais, Jonathan Rhys Meyers est un véritable caméléon quand il s’agit de donner vie à un personnage.

Si on le connait surtout sous les traits du terrible roi d’Angleterre Henri VIII dans la série "Les Tudors", il multiplie les apparitions au cinéma et au petit écran depuis les années 90. Toujours dans le genre historique, il a notamment donné la réplique à Colin Farrell dans "Alexandre" en 2002. On retiendra aussi sa participation au film de Woody Allen "Match Point" en 2005 qui lui vaudra le Trophée Chopard au festival de Cannes. La même année il accédera à la reconnaissance internationale en incarnant le King dans "Elvis : une étoile est née". Une prestation mémorable qui lui vaudra un Golden Globes et une nomination aux Emmy Awards. En décembre 2018, il partageait l’affiche avec Patrick Bruel et James Caan dans "Holy Lands", film franco-belge réalisé par Amanda Sthers... Un échantillon des œuvres dans lesquels on a pu voir cet acteur aux multiples facettes.