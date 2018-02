Le nouveau projet ambitieux du créateur de "Vikings" avec Martin Scorsese

Le projet, qui n’a pas encore trouvé de distributeur, retracera les premiers pas de l’Empire romain.

C’est un nouveau visage de Jules César qu’ils nous proposeront de découvrir :

"Au cinéma, il est généralement un homme d’âge mûr, impliqué dans des affaires politiques complexes. Mais il était terriblement intéressant et ambitieux lorsqu’il était plus jeune. De nombreux Césars sont montés au pouvoir quand ils étaient jeunes, et on ne voit pas vraiment ça sur les écrans" annonce Michael Hirst.

La première saison, dont l’épisode pilote a déjà été écrit, commencera avec la montée au pouvoir de Jules César.

Avec "The Caesars", Michael Hirst et Martin Scorsese souhaitent lancer une série qui s’étendra sur plusieurs saisons. Le tournage est prévu pour l’année prochaine en Italie. Reste à connaître le casting et la date de diffusion…