L'ancien acteur phare de "Vikings", Travis Fimmel, a trouvé son prochain rôle !

La série se nomme "Raysed by the Wolves" et raconte l'histoire de 2 androïdes, "Father" (très certainement incarné par Travis Fimmel) et "Mother". Leur rôle sera d'élever des jeunes enfants sur une lointaine planète qui est une colonie terrestre futuriste. Les deux androïdes vont rapidement être confrontés à leurs maitres, à leurs dissensions religieuses et apprendrons à quel point il est dangereux de vouloir manipuler les croyances humaines.