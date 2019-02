Découvrez à quoi ressemblent les acteurs de "Vikings" en vrai !

Derrière ces accoutrements se cache aussi le talent d’une grande artiste, la costumière Joan Bergin, récompensée de 3 Emmy Awards pour son travail sur une autre série historique signée du même showrunner (Michael Hirst), "Les Tudors".

Si elle regrette le peu de traces qu’il reste des vêtements vikings de nos jours, elle explique avoir imaginé les costumes en fonction de la personnalité des personnages et de "leurs conflits intimes". Elle révèle par la même occasion que leur façon de s’habiller démontre aussi leur évolution au sein de la série.

"Par exemple, Ragnar, le héros de la série, est un aventurier, un homme courageux, à l’ambition ferme et simple. Donc, j’ai créé un habit rugueux, brut mais basique, pas trop sophistiqué. Il ne porte pas sa richesse sur lui, mais dans son esprit. Puis, il va devenir plus puissant, il va monter en grade, et son habit va devenir plus riche." explique-t-elle dans Télérama.

Un travail d’orfèvre dont certains détails sont parfois à peine visibles à l’écran mais qui plonge totalement le téléspectateur dans cette époque très spécifique de l’Histoire !