Versailles : une saison 2 encore plus meurtrière !

Vendue dans 130 pays, Versailles a déjà été prolongée d'une saison. La Troisième saison a été commandée à Canal+ et la RTBF participera à cette saison. Claude Chelli, le patron de la société Capa Drama explique : "Nous devrions débuter le tournage en avril 2017. On part toujours sur 10 épisodes". Les premières prises de vues auront donc lieu prochainement et sur les réseaux sociaux, l'acteur principal, George Blagden confirme être actuellement en train de se préparer, pour filmer les nouveaux épisodes.