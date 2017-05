Parfum de belgitude pour la série "Versailles"

La saison 3 de la série consacrée au Roi Soleil, "Versailles", est pour la première fois co-produite par la RTBF. Ainsi la série historique sera en partie filmée, sonorisée, montée, mixée et même dirigée par des Belges… L'occasion de mettre, encore une fois, nos talents à l'honneur !

Les tournages qui viennent de débuter à Paris ne pourront, bien évidemment pas avoir lieu dans notre plat pays ! Si vous vous posez des questions sur la raison de ce choix, nous vous recommandons de lire notre article intitulé "Versailles VS Laeken : la battle des châteaux" !

Série prestigieuse

Cette série est la plus onéreuse qu'ait connu la fiction française. Elle a une répercussion internationale et est, pour la cause, tournée en Anglais.

Les succès de "La Trêve" et de "Ennemi public" ont déjà donné une incroyable visibilité à la fiction belge. La participation à des projets de cette ampleur ne peuvent qu'accroitre ce phénomène. Une chose est sûr, vous serez dans les premiers à pouvoir apprécier le résultat sur nos chaînes...

A NE PAS MANQUER: 3 nouveaux épisodes de "Versailles" à découvrir le dimanche 21 mai sur La Deux.