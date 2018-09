Découvrez à quoi ressemblent les acteurs de "Versailles" en vrai !

De sa sobre tenue de moine dans "Vikings" aux somptueux costumes de Louis XIV dans "Versailles", quel virement à 360° pour l’acteur britannique George Blagden.

Et il est loin de s’en plaindre : "Maintenant je comprends pourquoi les gens portent des hauts talons. Ils sont merveilleux pour la confiance en soi" confiait-il dans The Guardian.

Quoi que porter de telles tenues n’ait pas que des avantages… "Nous tournions à l’extérieur l’été, il faisait 27 degrés et je ruisselais de sueur, raconte l'acteur. J’ai dit à la costumière 'Je porte 5 couches et on n’en voit que deux, je ne peux pas en enlever ?' ce à quoi elle a répondu 'Non, George. Si tu fais ça, la veste ne tombera pas bien'. Personne ne voulait faire de concession".

C’est l’artiste Madeline Fontaine qui signe ces tenues grandioses ! Huit fois son travail fut nommé au César, tandis qu'elle remporte la récompense à deux reprises (pour "Un long dimanche de fiançailles", et "Séraphine").

Mais si on retirait tous ces artifices pour voir qui se cache là-dessous ? C'est parti !