Webcam : un espion à la maison ?

Alors que le nombre de caméras de surveillance présentes dans l’espace public a été multiplié par cinq en sept ans et que la sphère privée se retrouve menacée par le piratage, sommes-nous constamment surveillés ?

Début août, la VRT rapportait que de plus en plus en de Belges étaient victimes de piratage directement via leurs webcams, dont les images étaient diffusées sur internet.

Que vous soyez au travail, dans votre salon ou même dans votre jardin, vous et votre famille pouvez être observés ! C’est via le site russe Insecam.org que les journalistes ont fait cette inquiétante découverte en accédant à des images privées.