Unité 42 : les secrets et confidences de Billie et Samuel Leroy !

C’est un homme fort et noueux mais cabossé, un père veuf et complètement dépassé. Exigeant, travailleur et flic de convictions, il croit en la police et en la justice mais c’est aussi un homme au bord du gouffre incapable de reconnaître -et moins encore d’accepter- l’injustice de la mort de sa femme.

Cette fêlure en fait une véritable cocotte-minute qui explose à chaque sentiment d’impuissance. Qu’il s’agisse de celle ressentie au cours d’une enquête ou à celle ressentie face à un enfant déchaîné qui refuse d’aller dormir.

Son personnage est hanté par sa femme dont l'ombre revient au fur et à mesure des épisodes...