Unité 42 : bel accueil pour cette série belge inspirée de la réalité

Unité 42 nous plonge dans un univers sombre, celui de la cybercriminalité. Bien que ces crimes soient relativement méconnus du public, ils représentent une réalité bien présente chez nous aussi.

"Ce n'est pas exagéré", insiste Patrick Ridremont ! "A la lecture, je levais les yeux vers la sénariste et je disais "Arrête"", ajoute Constance Gay, " Et elle me disait "Si, si ! ça s'est passé là-bas, à telle époque". En faite tout existe !", explique la comédienne, elle-même étonnée !

En effet, la police fédérale de Belgique possède un département dénommé " Computer Crime Unit ". Ses membres ont contribué à mettre au point les intrigues d'Unité 42, comme nous l’explique le JT de la RTBF…