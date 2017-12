REVOIR gratuitement les épisodes 5 et 6 d’Unité 42

Après une journée de travail, Bob découvre dans son coffre un sachet contenant des pilules de drogue. La brigade des stups le pense lié à la disparition de deux barons de la drogue. Les preuves accablantes contre Bob s'enchaînent et l'enquête prend une tournure plus amère lorsque l'Unité 42 découvre les cadavres dans la maison de Bob. Sam, Billie et Nassim font tout pour sortir leur collègue de ce mauvais pas.