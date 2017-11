REVOIR gratuitement les épisodes 3 et 4 d'Unité 42

La nouvelle série belge de la RTBF, Unité 42, bat son pleint tous les dimanches sur La Une.

Une intrigue qui nous plonge dans l'univers de la cybercriminalité à travers les enquêtes de 2 flics de choc. Ces personnages, très contrastés, sont incarnés par Patrick Ridromont et Constance Gay.

Vous pouvez revoir les épisodes 1 et 2 d'Unité 42 en cliquant ICI.

Les épisodes 3 et 4, intitulés "Avatar" et "Sang et vertu", sont disponnibles ci-desouss jusqu'au dimanche 10 décembre...