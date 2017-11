Le nombre 42 serait la réponse à tout : on vous explique pourquoi

42, l’origine !

Les passionnés du monde virtuel le savent, le nombre 42 est iconique. Issu du livre de Douglas Adams "Le Guide du voyageur galactique", 42 est la réponse à "la grande question sur la vie, l'univers et le reste", calculé par un ordinateur pendant des millions d’années…

Depuis, le nombre choisi totalement au hasard par l’auteur s’est répandu comme un virus dans la culture geek ! Doctor Who, X-Files, Dr House, Lost mais aussi Google, Wikipédia et World of Warcraft, les allusions se propagent dans de nombreux domaines et reviennent constamment comme un clin d’œil pour les initiés…