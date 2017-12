Darknet : la face cachée du web

Hacking, trafic de drogue, d’armes… de nombreux criminels opèrent via le darknet, où la monnaie pour ce type d’échanges frauduleux est régulièrement le Bitcoin, la monnaie virtuelle.

Souvenez-vous, cet été la chaîne HBO avait été victime d’un piratage informatique de grande envergure. Le hacker, désormais démasqué, réclamait la somme de 6 milliards de dollars payables en Bitcoin afin de garantir son anonymat.

Être un as de l’informatique peut en effet rapporter gros sur le darknet. En France, un étudiant en mathématiques a réussi à mettre en place une escroquerie lui permettant d’amasser une petite fortune, près de 350 000€, avant de se faire pincer par la justice le mois dernier.

Mais le pire côtoie souvent le meilleur et le darknet possède aussi des bons côtés. Il permet une mise en commun des savoirs à l’abri de la censure et certains militent pour la liberté d’expression. On y retrouve donc des journalistes, des ONG ou encore des défenseurs des droits de l’homme.

Alors, bien ou mal, le web enterré ?