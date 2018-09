"Une famille formidable" : qui sera la remplaçante de Julie de Bona ?

Le quotidien de la famille Beaumont est pour le moins mouvementé. Il faut dire que Catherine, médecin, et Jacques, propriétaire d'un restaurant et ex propriétaire du Guide Gastronomique Beaumont, ont à eux deux six enfants: Audrey, la fille aînée de Catherine, Nicolas, Frédérique, José et les jumeaux Manon et Jérémie.