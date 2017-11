"Une famille formidable" célèbre ses 25 ans avec sa quatorzième saison !

Et si depuis 1992, les personnages de Catherine et Jacques ont connu des hauts et des bas dans leur couple, leurs interprètes Anny Duperey et Bernard Le Coq, eux, s’entendent toujours comme au premier jour. "Anny, c'est un cadeau de la vie" avait confié Bernard Le Coq dans Gala à propos de celle qui combat les effets secondaires du Levothyrox.

"Les problèmes de santé d'Anny n'ont pas eu d'incidence sur le tournage. Elle est courageuse. C'est magnifique de jouer avec elle" a-t-il également déclaré, toujours prêt à défendre son épouse à l’écran.

Entre eux, pas d’ambiguïté mais bien une amitié formidable…